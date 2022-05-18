Из-за войны с Россией объемы перевозок в Украине упали втрое - Кубраков

В условиях войны с россией в Украине втрое уменьшились объемы перевозок.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал на заседании Комитета Европарламента по транспорту и туризму (TRAN).

Участие в заседании, как отмечает глава Мининфраструктуры в Facebook, предоставило ему возможность рассказать европейским коллегам о реальной ситуации с транспортной инфраструктурой в Украине, информирует Апостроф .

"Главная задача сейчас — предотвратить мировой продовольственный кризис и спасти украинский экспорт. Совместно с системообразующими предприятиями страны мы нарабатываем точечные решения для восстановления цепей поставок, совместно с нашими дружественными соседями разрабатываем многочисленные инфраструктурные проекты, которые расширят узкие места на границе и позволят ускорить движение товаров", — отметил Кубраков.

Для увеличения транспортного потенциала железнодорожного сообщения в ближайший год планируется создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Ожидается, что это позволит увеличить перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня.

Основной объем экспорта украинской продукции с высокой добавленной стоимостью приняли автомобильные пункты пропуска. Молдова и Румыния открыли для Украины безразрешительный проезд автомобильным транспортом в двустороннем сообщении и для транзита по территории Румынии.

Соответствующие разрешения отменили 12 стран ЕС : Болгария, Венгрия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Словакия, Австрия, Греция, Германия. В МИУ ожидают, что таких стран станет еще больше.

Мгновенно согласовали безразрешительный проезд для гуманитарных грузов, кроме названных стран, Польша , Молдова, Чехия, Словения и Нидерланды.

Кубраков также рассказал, что в условиях блокады морских портов в Черном и Азовском морях создан Дунайский морской кластер. Однако, чтобы компенсировать заблокированные Черноморские порты, его мощностей недостаточно. Поэтому необходима помощь европейских коллег.

"Спасибо европейским партнерам за помощь в процессе налаживания логистики и готовность и дальше работать вместе над восстановлением страны", — резюмировал Кубраков.