Ford отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач

Компания Ford отзывает в США и Канаде около 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач, что может привести к повреждению транспортных средств, могут также пострадать люди. Это один из самых больших отзывов за всю историю этого американского автогиганта.

В частности, компания Ford проверит автомобили Ford Escape (2013-2019), Ford C-Max (2013-2018), Ford Fusion (2013-2016), Ford Transit Connect (2013-2021) и Ford Edge (2015-2018).

У этих автомобилей может быть повреждена одна из втулок, из-за чего коробка передач может не переключиться в режим парковки или, наоборот, неожиданно выйти из него. В результате автомобиль неожиданно двинется с места. Причина повреждения втулки еще не установлена. Возможно, это происходит из-за влияния тепла и влажности.

На данный момент компании Ford известно о 6 случаях повреждения автомобилей из-за вышеуказанной проблемы, а также про 4 пострадавших людей.

Американский автогигант обещает, что его дилеры внимательно проверят автомобили, которые попали под отзыв, и, если будет необходимость, устранят дефект. Все работы, конечно, проведут бесплатно.

Нужно отменить, что это один из самых больших отзывов в истории Ford. В 2022 году эта компания уже провела несколько проверок своих моделей.

Ранее сообщалось, что Ford может начать продавать свой популярный внедорожник Ford Bronco в Европе.