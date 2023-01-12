Шпигуни показали новий Ford F-150: що зміниться у легендарному пікапі

Компанія Ford готується випустити на ринок оновлений пікап Ford F-150. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх тестів у США . Знаменитий американський пікап, судячи зі шпигунських фотографій, розміщених у Мережі, отримає помітні зміни.

У тестового прототипу Ford F-150 закамуфльовані передня та задня частини. Зрозуміло, що саме там і відбудуться зміни у дизайні кузова. Цей пікап, зокрема, матиме нову радіаторну решітку, нові фари і бампери. Крім того, трохи зміниться дизайн задніх ліхтарів. Загалом оновлений F-150 збереже свій традиційний дизайн, але отримає деякі нові елементи. На дорозі його навряд чи можна буде сплутати з якимось іншим пікапом.

Шпигуни змогли навіть сфотографувати салон оновленого F-150, за що їм окрема подяка. Судячи з фотографій, інтер'єр зміниться більше, ніж очікувалося. На фотографії ми помітили великий вертикальний сенсорний екран, який займає центральну консоль. Нам здається, що його діагональ становить щонайменше 15,5 дюймів.

До речі, такий же великий вертикальний екран новітньої інформаційно-розважальної системи Sync 4 є у таких моделей, як Ford F-150 Lightning і Mustang Mach-E (це електричний пікап і електричний кросовер відповідно).

У лінійці двигунів відбудуться зміни. Ставку американський автогігант робитиме на 3,5-літровий бензиновий гібридний двигун V6. Нагадаємо, його потужність складає вражаючі 430 к.с. Тим не менш, покупцям пропонуватимуть версії та з іншими силовими установками.

Ford офіційно представить оновлений Ford F-150 у 2023 році, але коли саме – ще не відомо. Також поки що не відомо, скільки він буде коштувати. Швидше за все, ціна трохи збільшиться, враховуючи зміни.

Ford випускає пікапи F-серії з 1948 року. З 2021 року покупцям пропонують Ford F-150 чотирнадцятого покоління. У його лінійці двигунів є версія з повноцінною гібридною силовою установкою. У 2021 році дебютував повнопривідний Ford F-150 Lightning з електричною силовою установкою. Запас ходу стандартної версії становить 370 км. У топової версії запас ходу помітно більший, але вона і коштує дорожче.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році компанія Ford припинить випускати автомобіль Ford Fiesta, який знаходиться на конвеєрі 46 років. Причина цього вже відома.