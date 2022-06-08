В Украине резко снизился поток евроблях из-за границы

В Украине в июне 2022 года начало снижаться количество ввозимых из-за границы автомобилей на иностранной регистрации. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что если в мае текущего года в Украине ежедневно растамаживали до 5000 евроблях, то в июне – около 2650 автомобилей. То есть поток автомобилей на иностранной регистрации снизился примерно в 2 раза.

С чем связано снижение ввоза евроблях в нашу страну – неизвестно. Возможно, это временное явление, так как бесплатная растаможка закончится только 23 августа.

Больше всего бесплатно растамаживают автомобили на иностранной регистрации на Волынской таможне (более 35 тысяч) и Львовской таможне (более 27 тысяч). На остальных таможнях растамаживают машин на порядок меньше.

Напомним, бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации в Украине ввели в начале апреля. Она действует до 23 августа 2022 года. Растамаживают евробляхи сейчас абсолютно бесплатно. Однако, некоторые деньги все-таки нужно платить при регистрации машин. Например, сбор в Пенсионный фонд.

Ранее стало известно, что в Украине во время действия военного положения увеличились продажи новых автомобилей.