Загальна мобілізація: кого з мобілізованих одразу відправляють на фронт

Зараз чоловіки призовного віку отримують повістки.

В Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан, через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 отримують повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

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Начальник Буринського центру комплектування Сергій Павлов пояснив, кого відправляють одразу до бойових частин, пише «Суспільне».

За його словами, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання.

«Військовозобов’язаних ми відправляємо, майже всіх, в навчальні частини. Там вони проходять всю підготовку від одного до трьох місяців. Одні проходять навчання у нас, інші їдуть в інші країни: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку. Людей які служили і мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили – всі потрапляють в навчальні частини», – зазначив Сергій Павлов.