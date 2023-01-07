Актор "Термінатора" Ерл Боен помер у віці 81 рік

Американський актор Ерл Боен, найбільш відомий за роллю у кінофраншизі "Термінатор", помер на 82-му році життя.

Родич артиста повідомив TMZ, що актор пішов з життя у четвер, 5 січня, але причину смерті розкривати не став. Друг Боена розповів Variety, що восени 2022 року у Ерла діагностували рак легенів четвертої стадії, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

Ерл Боен народився 7 листопада 1941 року в Нью-Йорку. На його рахунку близько 200 робіт у кіно. Глядачам найбільше актор запам'ятався роллю доктора-психіатра Пітера Сільбермана у фільмах "Термінатор", "Термінатор 2: Судний день" та "Термінатор 3: Повстання машин". Ерл Боен єдиний актор, окрім Арнольда Шварцнеггера, хто з'являється у всіх трьох частинах франшизи.

Окрім "Термінатора", Боен з'являвся в картинах "З 9 до 5", "Життя в небезпеці", "Принц", "Позначений смертю", "Моя мачуха - інопланетянка", "Головна подія", "Битва за межами зірок", "Школа стюардес", "Голий пістолет 33?: Останній випад", "Чокнутий професор 2: Сім'я Клампів" та багатьох інших.

Ерл Боен також займався дубляжем. Він озвучував таких персонажів, як містер Блікман у "Великому червоному псі Кліффорді", сеньйор-старший у "Кім П'ять-з-плюсом", оповідач у "World of Warcraft" та капітан ЛеЧак у "Monkey Island".


Наталка Лавринець, Апостроф





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