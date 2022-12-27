Через хуртовину в США загинули понад 60 людей

Тисячі людей залишаються без світла.

Через хуртовину в США загинули понад 60 людей
© Axios

Кількість загиблих внаслідок хуртовини, що накрила більшу частину Сполучених Штатів Америки напередодні католицького Різдва, станом на вівторок, 27 грудня, становить уже понад 60 осіб. BBC повідомляє про щонайменше 62 жертви пов’язаних зі штормом інцидентів, тоді як CNBC пише про 64.

Мер Баффало Байрон Браун підтвердив, що лише в його місті через негоду померли, як мінімум, 28 людей. Снігопад набув особливої сили в окрузі Ері, штат Нью-Йорк, де розташований цей населений пункт. Загальна кількість загиблих там – 33 людини, включаючи Баффало. Інші летальні випадки були зафіксовані в штатах Вермонт, Огайо, Міссурі, Вісконсін, Канзас і Колорадо.

Крім того, тисячі людей залишаються без світла в результаті знеструмлень, у тому числі понад чотири тисячі жителів Баффало, де в піковий момент шторму ця цифра досягала 20 тисяч. Як зазначається, енергетики стабільно ліквідують відключення електрики.

За даними американських служб, “рекордний снігопад” спричинив блокування доріг, що перешкоджає роботі рятувальників. У деяких районах Баффало було запроваджено заборону на рух транспортних засобів, однак “багато людей” усе одно заважають зусиллям фахівців. Також було зафіксовано кілька випадків мародерства на тлі надзвичайної ситуації.


Максим Царук, ZN.ua





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