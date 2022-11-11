Вистрелив в обличчя: нові подробиці любовної драми в Одесі

Трагедія сталася в одному з офісів одеської служби таксі ще у 2018-му році, але тільки зараз зловмисник відповість за скоєне.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, днями правоохоронці Київщини затримали одесита, який 4 роки ховався від слідства.

Тоді, в страшний день жовтня 2018-го, 30-річний водій прийшов на робоче місце до диспетчера — 34-річної дівчини, в яку був закоханий без взаємності.

«Чоловік мав із собою травматичну зброю. Коли жінка у відповідь на залицяння відмовила, тричі вистрілив їй в обличчя та втік», - розповіли в поліції.

Потерпіла вижила, пережила кілька серйозних операцій, але увесь цей час її кривдник гуляв на волі.

Чоловік дістав документи на інше ім’я, оселився і жив у селі Крюківщина. Але його спокійному життю нарешті прийшов кінець – його викрили представники сектору карного розшуку поліції Бучанщини.

«Зібравши необхідну кількість інформації про злочинця, оперативники «призначили йому зустріч» та затримали», - розповіли в поліції.

Тепер фігуранта передадуть ініціатору розшуку — поліції міста Одеса, де за фактом замаху на умисне вбивство слідчі проводять досудове розслідування.

Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.