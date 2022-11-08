Вже готують до встановлення: як виглядатиме головна новорічна ялинка України

Попри повномасштабну російсько-українську війну, у Києві готуються до встановлення головної новорічної ялинки країни, інформує Апостроф.

Про це написали в "Без Табу".

За словами мера столиці Віталія Кличка, головна ялинка країни стане символом Нового року й Різдва, однак традиційні святування, ярмарки й концерти будуть скасовані, щоб уникнути скупчення людей.

Наразі не відомо, де встановлять новорічну красуню в Києві. Натомість організатори зауважили, що цьогоріч ялинка матиме нові сенси.

"Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", – сказав президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Один із ескізів зображає головну новорічну ялинку 2022-2023 з іграшками й гірляндами в кольорах українського прапора, квітками й свічками, янголами у підніжжі, а також тризубом замість різдвяної зірки.

Фото: bez-tabu.com.ua

Фото: bez-tabu.com.ua

Фото: bez-tabu.com.ua

Фото: bez-tabu.com.ua


Ліза Бровко, Апостроф





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