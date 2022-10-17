"Дуже страшно": учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації

Учасниця 12-го сезону шоу «Голос країни» Анастаїся Паламар живе в Енергодарі, який залишається під окупацією.

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі дівчина, перебуваючи вдома, зізналася, що її дуже страшно.

«Зараз я перебуваю у місті Енергодар, Запорізька область. Я бачу, як місто вмирає. Щодня я думаю, що цей день може стати останнім. Щодня ми чуємо вибухи та розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. Мені дуже страшно за моїх батьків особливо. Це дуже страшно», – розповіла Паламар.

Додамо, під час сліпих прослуховувань, які відбулися ще до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Анастаїся виконала пісню Потапа та Насті Каменських "Чому".

При цьому дівчина настільки вразила тренерів, що заради неї змінили правила шоу.

В результаті Анастасія потрапила до команди Потапа, де після цього стало на одну людину більше, ніж треба. Є ймовірність, що на етапі "батлів" Паламар вона потрапить до складу тріо.

У коментарях до виступу Насті бажають удачі, пишуть, що голосуватимуть саме за неї та радять більше не виконувати пісні російською мовою.

Напомним, один из тренеров "Голосу країни" Святослав Вакарчук покинул шоу.