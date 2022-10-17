Юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою: "Усім би таких батьків"

Моніка Беллуччі

Дочка актриси та моделі Моніки Беллуччі Діва в оригінальному образі отримала безліч компліментів.

Моніка Беллуччі - відома модель та актриса, а її дочка вже два роки як повторять зоряний шлях, як і вона. Дівчина отримала одразу кілька запрошень до співпраці з модними будинками і тепер все частіше сяє на обкладинках модних глянців.

Нещодавно Діва взяла участь у рекламній зйомці одразу для трьох журналів та для кожної фотосесії дівчині довелося очікувано змінювати образи.

Цього разу дівчина показала вуличну цибулю з дизайнерським топом, брюками "два в одному" та дизайнерською сумочкою. Легкий макіяж лише надав дівчині сяйва.

«Я мамина і татова дочка, всім би таких батьків; щось позамежне; цікаво дивитися; цікавий вибір дизайну; знаходить вона свій особистий стиль; мене більше цікавить її стрижка; я хочу цей топ! - пишуть у мережі.

Діва Кассель - дочка Венсана Касселя та Моніки Беллуччі, раніше Діва підкорила цікавим чином під час зйомок для Glass: у чорній сукні з імітацією корсета з нашивками та досить значним вирізом у зоні декольте дівчина виглядала незрівнянно.


Дарина Силина, politeka.net





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