Влад Яма, який втік у США, заговорив про трагедію в рідному місті: "З Америки воно ж краще видно"

Влад Яма

Український танцюрист, учасник багатьох сезонів шоу "Танці зі зірками" Влад Яма ще до повномасштабного вторгненння рф виїхав за кордон та покине збирається повертатись.

Поки артист із родиною відсиджується в США, російські окупанти щодня обстрілюють його рідне Запоріжжя. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Влад Яма розмістив короткий пост, у якому вирішив привернути увагу публіки до трагедії міста.

"Коли російська «армія» намагається знищити рідне місто, і всю країну. ракетами, вночі, по мирному населенню. героїчно, бл…", — написав танцюрист.

Українці в коментарях також хвилюються за долю Запоріжжя. Також Ямі, як завжди, дісталася порція критики за "втечу" та небажання повертатися в Україну.

"Влад як завжди половину комментiв видалив тут ?? Не сподобалося правда";

"Добре та спокійно переживати за Україну з Америки";

США напевно тобі важко чекати";

"З Америки воно ж краще видно";

"Запоріжжя тримається!!! Щодня прильоти, місто спорожніло, у дворі немає дітей ... Але ми тримаємося і віримо в наших хлопців!";

"Моє рідне місто !!!Дай Бог це все закінчиться!!!я вірю ,що все буде Україна!";

"Дуже болить!";

"І тому сиджу закордоном...?";

"А якби Влад був в Україні? Вам би від того стало легше? Чи може Запоріжжю стало легше?";

"Господи бережи нашу країну й усіх нас?".

влад яма з дружиною, Ліліана яма


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію ЄвросоюзуЗробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу
Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"
Блок рекламы


Похожие новости
Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"
Улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні: "Краса..."Улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні: "Краса..."
"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95
Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."
У Чернівцях ліквідували педофіла, який убив патрульну: фотоУ Чернівцях ліквідували педофіла, який убив патрульну: фото
"Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням"Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням
Влад Яма з "Танців зі зірками" поплатився, відмовившись купувати українське: "Економісти під'їхали..."Влад Яма з "Танців зі зірками" поплатився, відмовившись купувати українське: "Економісти під'їхали..."
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт: "Краще, ніж оригінал"Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт: "Краще, ніж оригінал"
У Бучі попрощалися з льотчиком, який керував легендарним "Привидом Києва": відеоУ Бучі попрощалися з льотчиком, який керував легендарним "Привидом Києва": відео
Последние новости
Подгружаем последние новости