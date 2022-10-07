Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."

Екс-дружина Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова розповіла про зустріч зі Стівом Джобсом, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова – відома українська продюсер, яка з 99-го по 14-й рік була одружена з Потапом. Ірина має двох дітей - Андрія від Потапа, а також Наташу, яка з'явилася до стосунків з виконавцем. Після розлучення Олексій зберіг добрі стосунки з минулою родиною, включаючи падчерку. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"З ким із сильних світу цього на каву?", - Запитав фанат.

"З командою, яка створила Pixar, це Стів Джобс та Едвін Кетмелл. До речі, я зараз читаю про команду Pixar і як вони працювали, як керувати творчими людьми, дуже цікава книга. І хто працює в креативній індустрії, раджу її прочитати. І звичайно я б хотіла дізнатися про всі секрети", - розповіла Ірина у своєму відеозверненні.