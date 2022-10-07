Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."

Ірина Горова

Екс-дружина Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова розповіла про зустріч зі Стівом Джобсом, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова – відома українська продюсер, яка з 99-го по 14-й рік була одружена з Потапом. Ірина має двох дітей - Андрія від Потапа, а також Наташу, яка з'явилася до стосунків з виконавцем. Після розлучення Олексій зберіг добрі стосунки з минулою родиною, включаючи падчерку. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"З ким із сильних світу цього на каву?", - Запитав фанат.

"З командою, яка створила Pixar, це Стів Джобс та Едвін Кетмелл. До речі, я зараз читаю про команду Pixar і як вони працювали, як керувати творчими людьми, дуже цікава книга. І хто працює в креативній індустрії, раджу її прочитати. І звичайно я б хотіла дізнатися про всі секрети", - розповіла Ірина у своєму відеозверненні.

Ірина Горова


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
"Ревела всю зустріч": Кароль на емоціях зізналася, як поспілкувалася з українськими захисниками"Ревела всю зустріч": Кароль на емоціях зізналася, як поспілкувалася з українськими захисниками
Зірка "Євробачення" Руслана розповіла, що сталося з нею за кордоном: "Жінка побігла в..."Зірка "Євробачення" Руслана розповіла, що сталося з нею за кордоном: "Жінка побігла в..."
"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком
Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."
Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."
Сиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в УкраїніСиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в Україні
Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"
Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами: "Нехай спробує..."Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами: "Нехай спробує..."
"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"
Последние новости
Подгружаем последние новости