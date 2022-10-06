"Спочатку стогнав, потім почав хрипіти": очевидці розповіли, як загинув український актор Паша Лі

"Спочатку стогнав, потім почав хрипіти": очевидці розповіли, як загинув український актор Паша Лі

Навколо загибелі українського актора Паши Лі було чимало чуток, однак з часом волонтери, з яким він у був у той страшний момент, розповіли подробиці трагедії.

Того дня, 6 березня, Тарас Мельник та Ірина Мігитко разом із Пашею вирушили на авто розвозити їжу мешканцям Ірпеня. По дорозі волонтерам довелося відступити від свого наміченого маршруту.

«Бачимо літніх чоловіка і жінку з дівчинкою. Вони благали нас, щоб ми довезли їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпеня. Ми погодилися, затовклися всі в машину, і завезли цю родину до мосту», - розповів Тарас виданню «Главком».

Потім вони побачили, як палає одноповерховий будинок і зупинились, щоб зафільмувати пожежу - такі фотографії і відео волонтери потім передавали у відповідні органи, сподіваючись, що постраждалим нададуть допомогу або що люди хоча б зможуть дізнатися про те, що сталося з їхнім житлом.

У той самий момент Тарас, який був за кермом, побачив на відстані 70 метрів озброєних окупантів.

Я інстинктивно кинув кермо і упав праворуч на пасажирське сидіння. Машина почала рухатися сама. За долі секунди в машину полетіли кулі: в лобове скло, в дах, у двері. Як потім з’ясувалося, загалом куль було зо два десятки. Некерована машина виїхала на зустрічну смугу, перескочила через тротуар і врізалася в дерево. З потилиці в мене текла кров – куля пройшла по шкірі, не зачепивши череп», - розповів Тарас.

Одна з куль поцілила у телефон, який тримала у руках Ірина - уламки потрапили у око дівчині і посікли обличчя.

«Я упала між сидіннями біля колін Паші й почула, як він стогне... Над головою в мене літали кулі. Сліди від куль, які пролітали дотично, залишилися на моєму одязі. Паша спочатку стогнав, потім почав хрипіти. Коли він замовк, у нього розпочалася велика кровотеча. Кров лилася на мене», - поділилася страшними спогадами Ірина.

Налякані волонтери намагалися вилізти з автівки, і в цей момент до них підбігли російські солдати та з криками почали вимагати, аби волонтери вийшли з машини, питали, чи є в них зброя. А потім зкомандували, щоб вони «валили».

За словами Ірини, вона і досі не може нормально спати через спогади протой страшний ранок.

Як зазначають журналісти, автомобіль, за кермом якого сидів Тарас, був далеко не єдиною ціллю російських окупантів на тому перехресті – таких машин назбиралося, за свідченням очевидців, п’ять-сім.

Є свідки, які бачили, як російські десантники витягували Павла з машини, а потім покинули там. Забрати тіло Павла вдалося волонтеру Максиму Шевченко, який у ті дні власною машиною зміг вивезти з окупованих міст Київщини десятки людей.

Мама Паші, який був єдиною дитиною, до кінця не вірила, що її сина більше немає.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта у побитті - актор відповів на позов колишньої дружиниАнджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта у побитті - актор відповів на позов колишньої дружини
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
У Києві попрощалися з азовцем "Хірургом", який загинув під час захисту Маріуполя: фото та відеоУ Києві попрощалися з азовцем "Хірургом", який загинув під час захисту Маріуполя: фото та відео
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук змусила ловити на собі захоплені погляди на вулиці: "Ти як велика Аїда"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук змусила ловити на собі захоплені погляди на вулиці: "Ти як велика Аїда"
"Іди випий": чи знали Ткач, Кошовий, Казанін та інші актори "Квартал 95" про вторгнення заздалегідь"Іди випий": чи знали Ткач, Кошовий, Казанін та інші актори "Квартал 95" про вторгнення заздалегідь
Юрій Ткач розповів, чи знали актори "Кварталу 95" про наступ РосіїЮрій Ткач розповів, чи знали актори "Кварталу 95" про наступ Росії
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у шкірі здивувала зухвалим образом: "Королева"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у шкірі здивувала зухвалим образом: "Королева"
Дмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в РосіюДмитро Танкович розповів, чому актори "Дизель Шоу" Писаренко та Нікішин повернулися в Росію
Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"Концерти запроданки Лорак зриваються один за одним у Європі, Дьомін зізнався, хто до цього причетний: "Розповіли, хто є хто"
Випало до 40 см снігу: 11 людей загинули під час спроби перетнути український кордонВипало до 40 см снігу: 11 людей загинули під час спроби перетнути український кордон
Последние новости
Подгружаем последние новости