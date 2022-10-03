Міла Куніс та Ештон Катчер зробили несподіване визнання: "не думала, що зможу так жити"
Міла Куніс розповіла про таємниці щодо тонкощів сімейного побуту.
Зіркова пара, яка знову почала жити разом, поділилася сімейними секретами, що стосуються деяких особливостей дотримання гігієни. Як непросто зараз Мілі Куніс з Ештоном Кутчером та їхніми дітьми, пише видання "
Наприклад, у прагненні зберегти прозорі сімейні стосунки, вони обоє уклали якусь домовленість - залишати двері відчиненими завжди, і по всьому будинку. Попри те, що у пари двоє дітей - семирічна дочка Вятт і п'ятирічний син Дмитро, у них все ж таки виконується своєрідне домашнє правило: жодних закритих дверей, навіть у ванній кімнаті.
«Я ніколи не думала, що зможу так жити, що не закриватимуся у ванній. Але це все наші діти. Вони і двох секунд не дають побути наодинці. Зачинені двері їх не зупиняють. Вони відразу починають тарабанити в них. Так ще гірше. Спочатку я лаялася, мене це виводило з себе. Потім Ештон сказав: „Та ну його! Просто не закривайся!» Я спробувала, і полегшало. І ми в нашій сім'ї вирішили, що будь-які природні функції тіла, організму є стандартною нормою. У цьому немає нічого такого…» – заявила Куніс.
І хоча Міла Куніс ніколи раніше не замислювалася, про те, що необхідно залишати у ванній відчинені двері, то тепер, "на краще чи на гірше, вони живуть як сім'я, а тілесні процедури сприймаються як звичайна норма". Однак Міла ніколи не припускала, що стане людиною, яка зможе зайти у ванну з відчиненими дверима, але коли стала жити з Ештоном, Вяттом і Дмитром, все змінилося: "Не має значення, чи я її закрию. Це вже не має значення".
Ймовірно, все пояснюється тим, що Міла Куніс хоч і миється щодня, але рідко сприймає повноцінний душ. При цьому, зірка інтенсивно підтримує чистоту в найбільш схильних до забруднення куточках тіла постійно (пахви та нижче пояса), але не більше: "Тільки трохи води на моєму обличчі після тренування, щоб змити всі солі".
Зазначимо, що Міла Куніс та Ештон Катчер зробили посильний внесок, допомагаючи постраждалим від війни в нашій країні - зібрали близько 30 мільйонів доларів для гуманітарної підтримки України, а самі, своєю чергою, пожертвували ще 3 мільйони доларів (можливо, таку суму вдалося зібрати завдяки економії води).
Сума, що досягла майже 35 мільйонів доларів, буде спрямована у сервіси AirBnB та Flexports – для компаній, які надають житло українцям у Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.