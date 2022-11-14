Міла Куніс і Ештон Кутчер вийшли в світ у трендових об'ємних кардиганах – парний образ

Про те, що кардигани повернулися до моди, говорять вже давно. Однак багато чоловіків все ще відмовляються носити цю деталь гардероба, посилаючись на образ дідуся. Але Міла Куніс та Ештон Кутчер довели, що молоді люди можуть чудово виглядати у трендових кардиганах великої в'язки.

В однакових об'ємних кардиганах: українка Міла Куніс із чоловіком здивували парним вбранням

Уродженка України та американський актор потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки холодними вулицями Лос-Анджелеса. Вони виглядали чудово, одягнувши парні вбрання. Міла Куніс обрала червоні штани, смугастий лонгслів, світлу шапку, чорні кросівки з білою підошвою та об'ємний кардиган великої в'язки брудно-рожевого відтінку. Ештон Кутчер виглядав чудово в таких же кросівках як у дружини і такому ж кардигані тільки світло-сірого відтінку. Свій образ він доповнив сірими джинсами та білою футболкою.

Знімки зроблені через тиждень після того, як зірка фільму "Кілери" взяв участь у Нью-Йоркському марафоні. Він зміг завершити забіг за 3 години та 54 хвилини. Також він зібрав понад мільйон доларів для організації, яка бореться із торгівлею людьми. Це можна назвати великим досягненням для Ештона, якому кілька років тому поставили рідкісний діагноз – тоді актор майже не міг ходити, говорити та чути.

В однакових об'ємних кардиганах: українка Міла Куніс із чоловіком здивували парним вбранням

Нагадаємо, Mamarika з чоловіком похвалилися стильним парним вбранням у кольорі хакі.


Анастасия Березовская, Тудей





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