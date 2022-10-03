Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік до США, звернувся до батьків: "Найголовніші..."

влад яма, скрін

Танцюрист і хореограф Влад Яма, зірка "Танців зі зірками", який втік до США, звернувся до своїх батьків.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який судить проект "Танці з зірками". Зірка одразу після повномасштабного вторгнення з дружиною та дітьми поїхав до США, і досі не повертався до України. При цьому дружина зірки зазначила, що ставити питання, чому її чоловік не на фронті, є некоректним. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Влад показав спільну фотографію зі своїми батьками.

"З Днем Вчителя всіх, завдяки яким ми стаємо людьми! А особливо моїх найголовніших! Сумуємо за вами!", - написав Влад у новій публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Зі святом, Слава України", "Зі святом ваших батьків", "Зі святом ваших батьків та подяка за виховання такого сина та батька", "З днем ??вчителя ваших батьків".


Артём Батечко, politeka.net





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