"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни

Актриса Любава Грєшнова, розповіла, як її російські колеги сприйняли повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Українська актриса Любава Грєшнова, яка 24 лютого висловила беззастережну підтримку рідній країні та вирушила до Польщі волонтерити, розповіла, як її російські колеги поставилися до повномасштабного вторгнення. Про це вона розповіла у інтерв'ю УНІАН.

"На жаль, з людьми, з якими я дружила, зв'язок втрачено. Були деякі фрази та вчинки з їхнього боку, які я називаю точкою неповернення. Переглядаючи їх у Instagram, я бачила, як вони ходять до ресторанів, клубів, розважаються, а в цей час окупанти бомбардують мій рідний Харків, мої батьки перебувають під обстрілами", – сказала Любава Грєшнова.

Акторка додала, що заблокувала всіх російських екс-друзів. Для себе вона знайшла єдиний правильний вихід просто не думати про існування цих людей.

"Перші три - чотири місяці я дуже болісно це переживала, мене дратувала така їхня поведінка. Але потім я просто видалила всіх і заблокувала. Зараз це єдиний вихід - не думати про існування цих людей. Моя позиція така: не намагайтесь зрозуміти хворих людей", - Додала Любава Грєшнова.