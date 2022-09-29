Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми

Італійська актриса театру та кіно Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку французького журналу. 57-річна зірка приміряла чудову чорну сукню та масивну прикрасу з дорогоцінним камінням, позуючи для глянцю.

У чорній сукні з драпіруванням: 57-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку журналу

У Мережі з'явилися фотографії з фотосесії для видання Gala France. У кадрі зірка фільму "Мелена" постала в чорній сукні з квадратним вирізом, довгими рукавами, драпіруванням на талії, розрізом на спідниці і шлейфом. Вбрання у всій красі підкреслило апетитні форми Моніки Беллуччі. Варто відзначити, що подібні сукні з драпіруванням на талії візуально роблять її тоншою, приховують животик і підкреслюють красиві жіночні вигини.

Свій образ колишня дружина Венсана Касселя завершила босоніжками на прихованій платформі та високому підборі, масивним намистом з дорогоцінним камінням, сережками та кільцем. Волосся стилісти залишили розпущеним, а в макіяжі зробили акцент на очах.

У чорній сукні з драпіруванням: 57-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку журналу

"Неймовірна", "Найкрасивіша, королева", "Люблю її", "Така красива", "Наймиліша", "Чудова", - захоплюються фоловери.

У чорній сукні з драпіруванням: 57-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку журналу

Моніка Беллуччі живе на дві країни – більшу частину року вона проводить у Парижі, а решту часу у Римі. Підтримувати фізичну форму зірці допомагають заняття пілатесом та правильне харчування. Після занять спортом актриса завжди перекушує безглютеновою цукеркою та маленькою порцією капучіно з мигдальним молоком.

Нагадаємо, 57-річна Моніка Беллуччі в ідеальному костюмі зробила рідкісний вихід у світ - старіє красиво.


Анастасия Березовская, Тудей





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