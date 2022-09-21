Каменських похвалилася важливою подією та зацікавила українців новим стилем: "Українська Моніка"

Відома співачка Настя Каменських розповіла про важливу для себе подію разом із колегами.

Популярна українська співачка Настя Каменських після повернення додому за півроку намагається активно підтримувати країну і всіляко показує: вона патріот. Не завжди образи співачки, її виступи і навіть відео тепер позитивно оцінюють у мережі.

«21 вересня разом із міжнародними активістами, артистами, волонтерами, я знову стану частиною важливої ??міжнародної події @PeaceOneDay_official ??

І вкотре закликаю світ підтримувати нас. Дякую за запрошення організаторам та запрошую вас приєднатися до прямої трансляції» - розповіла Настя.

У мережі відповіли:

Вааау! Слава Україні! ?; ми дуже пишаємось тобою ?; Неймовірна ?; удачі тобі наша красуня; Красуня; Неймовірна підтримка, пишаємося нашими зірками ви найкращі; Настюха, як завжди; Найкраща у світі ?; Українська Моніка))».

Раніше Каменських висловилася про свої попередні кліпи, артистка розповіла, що багато спогадів здаються флешбеком з минулого життя. Але вона вірить: вже дуже скоро Україна переможе, і ми творитимемо так, як ніколи раніше.