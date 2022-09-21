Каменських похвалилася важливою подією та зацікавила українців новим стилем: "Українська Моніка"

Настя Каменських

Відома співачка Настя Каменських розповіла про важливу для себе подію разом із колегами.

Популярна українська співачка Настя Каменських після повернення додому за півроку намагається активно підтримувати країну і всіляко показує: вона патріот. Не завжди образи співачки, її виступи і навіть відео тепер позитивно оцінюють у мережі.

«21 вересня разом із міжнародними активістами, артистами, волонтерами, я знову стану частиною важливої ??міжнародної події @PeaceOneDay_official ??

І вкотре закликаю світ підтримувати нас. Дякую за запрошення організаторам та запрошую вас приєднатися до прямої трансляції» - розповіла Настя.

У мережі відповіли:

Вааау! Слава Україні! ?; ми дуже пишаємось тобою ?; Неймовірна ?; удачі тобі наша красуня; Красуня; Неймовірна підтримка, пишаємося нашими зірками ви найкращі; Настюха, як завжди; Найкраща у світі ?; Українська Моніка))».

Раніше Каменських висловилася про свої попередні кліпи, артистка розповіла, що багато спогадів здаються флешбеком з минулого життя. Але вона вірить: вже дуже скоро Україна переможе, і ми творитимемо так, як ніколи раніше.


Дарина Силина, politeka.net





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