Мішина згадала про пропозицію з росії, яка її здивувала: "Мені прийшов лист..."

Акторка Ксенія Мішина, яка була головною героїнею "Холостячки", зробила чесне зізнання.

Актриса та колишня учасниця проекту "Холостячка" Ксенія Мішина зазначила, що вірить у те, що після закінчення війни в Україні зніматимуть якісне кіно, оскільки більше не буде орієнтації на російський ринок.

Крім того, в інтерв'ю "GLOSTER FM" вона зізналася, що дуже чекає на новий сезон "Холостяка", а також додала, що її запрошували в аналог російського шоу.

Актриса Ксенія Мішина зізналася, що їй цікаво подивитися, як Алекс Топольський будуватиме стосунки з дівчатами на проекті, а також це чудова можливість відволіктися. Ніхто не каже, що війна скінчилася, просто іноді необхідно відволікатися від того, що відбувається.

"Мені хочеться сказати - перемикайтеся, якщо не подобається. Тому що багато людей, які хочуть трохи відволіктися від того, що відбувається. Це нормально", - сказала Ксенія Мішина .

Також актриса зізналася, що її запрошували на шоу "Холостяк" у росії, коли головним героєм був репер Тіматі.

"Ми тоді знімали Холостячку і мені прийшов лист із росії, тоді набирали дівчат для Тіматі. Я написала: "Ви чого? Я тільки головні ролі граю", - зі сміхом згадала Ксенія Мішина .