Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star

Уродженець Чернівців та брат співачки Tayanna Міша Марвін тривалий час жив та будував кар'єру у Москві. Після вторгнення Росії в Україну співак розірвав контракт із російським лейблом Black Star та виїхав із РФ. Проте днями виконавець повідомив, що відновив співпрацю із продюсерською компанією, співзасновником якої є відомий пропагандист Тіматі, інформує Апостроф.

У травні виконавець скаржився, що Black Star забрав у нього сценічне ім'я та всі його пісні, і він змушений взяти інший псевдонім - Міша М. Судячи з усього, лейблу не сподобалося, що музикант підтримав рідну країну та засудив злочинні дії РФ. У перші дні війни співак зробив кілька публікацій на підтримку України.

16 вересня на сторінці виконавця в Instagram з'явився допис, в якому говориться, що він знову Міша Марвін. "У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми", - написав він, зазначивши, що Black Star передав йому права на ім'я та пісні, і що вони залишилися колегами та друзями.

Фото: instagram.com/misha_marvin

Цікаво, що дописи проти війни в Україні зникли зі сторінки Міші Марвіна.

Реакція українців на зраду співака не забарилася. Своє розчарування шанувальники висловили у коментарях.

"Так, гроші не пахнуть", "Продався", "Гроші понад усе. Печалька!", "Дно", "Розчарування", "Соромно за тебе. Більше я про такого артиста і таку людину в принципі не хочу нічого чути і бачити ", "Міша, ти серйозно? Поки Росія вбиває наших дітей ти до них повернувся?", - пишуть підписники.

Фото: instagram.com/misha_marvin

Фото: instagram.com/misha_marvin

Фото: instagram.com/misha_marvin

Tayanna вчинок рідного брата поки що ніяк не прокоментувала. Хоча в одному з недавніх інтерв'ю заявляла, що Марвін остаточно розірвав відносини з Black Star.

"З Тіматі він уже давно не спілкується, ніколи і не спілкувався з ним близько. 25 лютого він уже виїхав з Росії, він переїхав до Дубаї. Контракт у нього мав закінчитися у квітні, але він його закінчив швидше. Він розірвав абсолютно всі зв'язки і поїхав. Тепер він не має жодного відношення до цієї компанії", - розповіла співачка Славі Дьоміну.


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Публікація від TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)


Наталка Лавринець, Апостроф





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