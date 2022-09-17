Емма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не та

Відома британська актриса Емма Вотсон прославилася завдяки ролі Герміони Грейнджер у франшизі "Гаррі Поттер". Вона була чарівною маленькою дівчинкою з копицею пишного волосся - зараз їй вже 32 роки, і вона продовжує захоплювати зовнішнім виглядом своїх численних шанувальників.

У рамках Тижня моди в Нью-Йорку Емма Вотсон з'явилася на кількох заходах.

Спершу вона відвідала вечерю на честь запуску нового аромату Prada Paradoxe, в рекламній кампанії якого знялася.

У 5-зірковому ресторані The Nines на Манхеттені актриса з'явилася у чорному чоловічому костюмі від Prada – звужених штанах, прямому піджаку, завершивши образ білою сорочкою та краваткою. Шанувальники були в захваті, відзначаючи, що Емма Вотсон сильно схудла.

"Шикарна", "Така класна і красива", "Найкрасивіша", "Кохання назавжди", "Я люблю її", "Вона завжди така красива", "Нарешті, одяглася стильно. Її стилісти одягали її погано весь цей час ", "Емма, здається, схудла", - пишуть користувачі під фото Емми Вотсон.

Наступного дня вона прикрасила вечерю Фонду Керінг «Турбота про жінок». Акторка підкреслила свою струнку фігуру у чудовій білій напівпрозорій сукні від Alexander McQueen з мереживами та відкритою спиною.

Нагадаємо, 14-річна донька Дженніфер Лопес стає справжньою красунею - хоче бути хлопчиком, а груди прорізаються.