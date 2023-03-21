Актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера" Пол Грант помер у віці 56 років

Відомий британський актор Пол Грант, який зіграв евока в шостій частині "Зоряних воєн" і одного з гоблінів у "Гаррі Поттері", помер у 56 років. 16 березня він втратив свідомість біля залізничної станції "Кінгс-Крос" у Лондоні, його доправили до лікарні. Через кілька днів, 20 березня, лікарі констатували смерть зірки.

16 березня, після госпіталізації знаменитості, було прийнято рішення підключити його до системи життєзабезпечення. Рішення про відключення від апарату прийняли рідні актора 19 березня, повідомляє видання The Sun. Однак точна причина смерті не розголошується, інформує Апостроф.

Пол Грант
Фото: instagram.com/explosionfandoms1

"Я спустошена. Мій батько був легендою у багатьох відношеннях. Він завжди викликав усмішку і сміх на обличчі у всіх. Він був готовий на все заради будь-кого і був великим фанатом "Арсеналу". Він був актором, батьком та дідусем", - прокоментувала трагічну новину донька Гранта Софі.

"Пол був любов'ю всього мого життя. Найсмішніша людина, яку я знала. Він зробив моє життя повним. Без нього життя ніколи не буде колишнім", - зазначила обраниця 56-річного Пола Марія Дваєр.

Відомо, що у Гранта була вроджена спондилоепіфізарна дисплазія – рідкісний генетичний тип карликовості, через який у чоловіка виникали проблеми зі здоров'ям. Також у мережі можна знайти інформацію про те, що зірка раніше страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

Пол Грант у "Зоряних війнах"
Фото: instagram.com/explosionfandoms1

За свою акторську кар’єру Грант зіграв евока у фільмі "Зоряні війни" 1983 року "Повернення джедая", де знімалися Марк Гемілл і Гаррісон Форд, і гобліна в хіті 2001 року "Гаррі Поттер і філософський камінь". Він також з'являвся на екрані з Томом Крузом у "Легенді" (1985), Девідом Бові у "Лабіринті" (1986) та Велом Кілмером у "Вербі" (1988).

Окрім коханої жінки та двох доньок, у знаменитості залишився син, а також пасинки та онуки.


Любов Блажко, Апостроф





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