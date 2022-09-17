"Вчіть мову": Камінська з "НеАнгелів" роздраконила українців після "повернення"

Слава Каминская

Відома співачка Слава Камінська розлютила українських шанувальників своєю російською мовою.

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Як виявилося, кілька місяців артистка користувалася резервною сторінкою в соцмережі, доки її основну було заблоковано.

А тепер, уперше з квітня, Слава опублікувала фото на основній сторінці, яку їй, схоже, розблокували. На новій фотографії співачка знята у цікавій локації біля панорамного вікна. Перед камерою вона з'явилася в чорних штанах, короткому топі та світлому піджаку-оверсайз, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Камінська написала: "Немає слів. А я скучила, якщо що". Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки, але якщо одні вітають її з "поверненням", то інші критикують за російську мову: "А українською слабо писати?", "Українською, будь ласка", "Вчи мову", "У нас надто болючі втрати, щоб бачити чи чути цю мову", "Вчіть українську мову. Мова агресора, гірша за агресора, коли до вас усіх дійде".


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"
Нарешті звучить моя дитина. Тіна Кароль випустила новий кліп та пісню про нескорених українцівНарешті звучить моя дитина. Тіна Кароль випустила новий кліп та пісню про нескорених українців
Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."Українці рознесли Потапа після повернення в Україну: "Бабки закінчується, довелося повернутися..."
Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."
В Кривому Розі почала відступати вода після затопленняВ Кривому Розі почала відступати вода після затоплення
Українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатись у "Голос країни": "Ви як завжди..."Українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатись у "Голос країни": "Ви як завжди..."
"Гнати його треба в шию": Макс Барських потрапив у гучний скандал після скасування концерту в Азербайджані, подробиці"Гнати його треба в шию": Макс Барських потрапив у гучний скандал після скасування концерту в Азербайджані, подробиці
Зак Ефрон злякав своїм новим обличчям після чуток про невдалу пластичну операціюЗак Ефрон злякав своїм новим обличчям після чуток про невдалу пластичну операцію
Подружка Барських Романова показала, з ким провела час після повернення до Києва: "Дві легенди зустрілися знову"Подружка Барських Романова показала, з ким провела час після повернення до Києва: "Дві легенди зустрілися знову"
Alyona Alyona зацікавила українців новим дуетом: "З одним із..."Alyona Alyona зацікавила українців новим дуетом: "З одним із..."
Последние новости
Подгружаем последние новости