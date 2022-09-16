Заморозили наші стосунки: Наталка Карпа розповіла, як спілкується з чоловіком у ЗСУ

Українська виконавиця Наталка Карпа розповіла про кризу в стосунках з чоловіком Євгеном Тєрєховим. Вона зізналася, що складнощі між ними виникли ще до початку війни, і вони навіть вирішили пожити окремо.

Артистка говорить, що через війну не хоче зайвий раз з’ясовувати з чоловіком стосунки, адже він зараз зосереджений на іншому – захищає нашу країну в лавах ЗСУ. Тому Карпа заявила у подкасті для "Клуб Не Мамкай", що вони на якийсь період часу "вирішили заморозити стосунки", інформує Апостроф .

Наталка Карпа з чоловіком та донькою

Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Почалася війна, і ми в певний момент якось заморозили наші стосунки. Він воїн, він захищає країну, це його обов'язок. Чесно, я його зайвий раз боюся питатися. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Тому зайвий раз питати, які в нас стосунки зараз? Я не буду", - пояснила свою позицію співачка.

"При всій своїй любові і щирості до всіх слухачів, глядачів, я не хочу зараз особисте виносити. Можливо, я це переварюю. Я хочу більше розповідати про свою роботу, про донечку, а на особисте наразі ставлю табу", – додала вона.

Фото: instagram.com/natalkakarpa

Але все ж знаменитість трохи розсекретила подробиці взаємин з чоловіком: Євген часто телефонує їм зі Златою, вони постійно на зв'язку. Коли з'являється така можливість, то навіть приїжджає:

"Він недавно був, якраз коли були воєнні дії в стороні Бахмута, був один такий дзвінок... Він телефонує, і я розумію, що чую в трубку, як йде "бух, бух". Я кажу: "Що це там таке?" Він каже: "Все нормально, я в навушниках, мені воно не заважає". Я розумію, що вони там звикли, але мені це дуже страшно".

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Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим, донькою Златою і донькою чоловіка від першого шлюбу

Фото: instagram.com/natalkakarpa

Карпа також розповіла, що криза у стосунках почалася після народження доньки Злати:

"У нас, напевно, почалися якісь проблеми, коли з'явилася Злата. Мабуть, кожна сім'я переживає якісь свої кризи. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, відповідно, ми були завжди, коли ми були двоє, ми були ні до чого вдома не прив'язані. Ми хотіли - поїхали туди, поїхали туди, пішли до кіно, у нас менше відповідальності. Коли з'явилася дитина, звичайно ж, поріг відповідальності зовсім інший став. Десь колись щось у тебе накопичується, ти вчасно це не виливаєш, не відкриваєшся, десь воно назбирується, назбирується, і може, в певний якийсь момент у нас був такий емоційний вибух".

Наталка Карпа - українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. У 2016 році вийшла заміж за Героя АТО Євгена Тєрєхова (позивний "Титановий Джексон"). 26 грудня 2019 року у пари народилася донька Злата.