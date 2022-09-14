Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні: "Дуріли..."

Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", вразила вміннями на пілоні разом із подружкою.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Катя про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Нікітіна поділилася кадрами, де показала свої можливості на пілоні.

Артистка висіла на жердині головою вниз і трималася за подружку. Одного разу підійшов молодик, який покрутив Катю з подружкою.

"Дуріли", - написала Нікітіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Але ж хороший барабан вийшов!", "Краса, Катя красуня", "Колесо телефортуни", "вау, супер", "Реально вогонь", "Я б теж такий барабан покрутив би", "Ці ноги...", "Дивовижна", "Бомба-ракета".