Дружина продюсера "Квартал 95" у чорному вбранні влаштувала жаркі танці на підлозі: "Ще працювати та працювати!"

Анна Саліванчук

Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як танцює у вільний час.

Ганна вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, виховує дітей та намагається розвиватися у улюбленій сфері. При цьому артистка не забуває про себе і часто розповідає про нові захоплення.

На своїй сторінці в Інстаграмі Анна вирішила поділитися, як проходять її будні поза домом і чим вона захоплюється. Декілька тижнів тому Саліванчук почала займатися танцями для підтримки форми і стала чесно показувати свої успіхи.

Спочатку, за словами артистки, виходило не так, як вона хотіла б, а зараз вона намагається підтримувати досягнутих планок і перейти на новий рівень.

"Ще працювати і працювати, головне не зупинятися!" – каже Ганна.

Також Саліванчук опублікувала кадри з нової спокусливої ??фотосесії, де просто на вулиці продемонструвала свої розкішні форми. При цьому Ганна наперед відповіла на закиди, мовляв, такі фото недоречні під час війни.

"Просто сьогодні обіцяють тихий день, Гліб пішов до школи, Микита почувається краще, і вчорашні фото ви обійшли стороною ?, і мені дуже прикро, тому що вони гарні, тому трохи оголюся, кажуть, тоді найкращі охоплення", - написала актриса.


Дарина Силина, politeka.net





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