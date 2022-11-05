Белла Хадід влаштувала переполох в офісі в незвичному бунтарському стилі спортсменки: "Покажи далі"

Белла Хадід

Модель Белла Хадід без скромності влаштувала привабливу фотосесію в офісі без одягу.

Молода всесвітньо відома модель Белла Хадід знімається для модних глянців чи не щодня через свою популярність. При цьому дівчина контролює кожен ритм життя і не дає розслабитись, щоб не вибитися з графіка.

Якось Белла так захопилася контролем харчування, що схудла понад норму і їй довелося додатково набирати вагу. Зараз же Хадід у найкращій своїй формі дозволяє собі здивувати навіть у нестандартному вбранні на зйомці:

"Але ти така мила" - іронічно сама помітила Белла.

У мережі відповіли:

«Покажи далі; Белла Естас Тан Лінда; так що мене звуть Белла Хадід; Останній слайд найкращий; Це місто влаштувало ціле шоу ?; Ти світишся ?машАллах ??; боже я обожнюю беллу хадид; Наша королева; заради цього варто було худнути».

«Мати можливість говорити свою правду і бути визнаним за це справді дивовижно. Моя єдина мета на землі, я відчуваю, полягає в тому, щоб просто змусити інших не почуватися такими самотніми, будь-яким способом, яким я можу, і зняти тавро з людей із психічними розладами» - зізналася Белла.


Дарина Силина, politeka.net





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