Дружина продюсера "Квартал 95" у силуетному костюмі влаштувала незвичайне тренування: "Щоб не плакати..."

Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як її активно воскресіння.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук нещодавно заявила, що знову готова боротися за тонку талію та струнку фігуру. Заради цього артистка бажає скинути щонайменше п'ять кілограм, про що нещодавно розповіла в Інстаграм.

Таукже артистка почала ходити на кінезіотейпування – це наклеювання на тіло спеціальних стрічок, у строго позначених місцях та з урахуванням усіх анатомічних параметрів тіла пацієнта. А цього разу показала, як відбувається її воскресіння у залі:

«Моя неділя. Щоб не плакати, я займаюся спортом! – висловилася Ганна.

Раніше Ганна відповіла, що зараз має 63 кілограми, а до народження другого сина важила взагалі менше – 53 кг.

Анна раніше зізналася, що мріє бути в такій формі, якою була раніше і хоче худу фігуру, щоб почуватися добре. Для цього артистка ходить на спеціальний масаж, займається у залі та проводить для себе індивідуальні тренування.

Проте її чоловік, продюсер «Студії Квартал 95» Олександр Божков проти такого схуднення, адже йому подобаються її форми.

"Піймай мить!" – пише під новими кадрами Ганна.