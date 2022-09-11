Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"

Аїда Ніколайчук, AIDA, скрін

Зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук поділилася фотографією, де позувала у блузі та джинсах.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де їй не повірили судді під час прослуховування. Фрагмент розлетівся по всьому Інтернету та зібрав десятки мільйонів переглядів. Тепер Аїда успішна співачка, за якою стежать десятки тисяч українців. І знаменитість намагається постійно радувати фанів, поділяючись як творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка із задертою блузою та в джинсах порадувала українців.

"Новини радують", - написала Ніколайчук, маючи на увазі український контрнаступ та звільнення багатьох міст у Харківській області.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Краща", "Гарний образ, красива Аїда", "Чарівна", "Молодець, кумире! Ти прекрасна і крута. Дай Бог здоров'я вашому серцю!!", "Ви справжнє натхнення, так пишаюся вами і радий, що ви тут, продовжуйте надихати", "Наші хлопці-красені! Вже в Ізюмі!!!".


Артём Батечко, politeka.net





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