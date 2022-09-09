Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами - деталі скандалу

Артисти гумористичного телешоу "Дизель Шоу", яке виходило в ефір на телеканалі ICTV, 24 вересня вирушають до тижневого гастрольного круїзу з російських Сочі до Туреччини.

Сергій Писаренко та Євген Нікишин, відомі українському глядачеві артисти, розважатимуть громадян РФ на круїзному лайнері люкс-класу Astoria Grande, який виходить із Сочі щосуботи і відвідує найкращі порти турецького узбережжя: Стамбул, Чешме, Амасру, Сіноп, інформує Апостроф .

"Ура! З 24 вересня знову Туреччина! Ідемо в гастрольний круїз Туреччиною на 8 днів на кораблі Асторія Гранде! Оксамитовий сезон! Пляжі! 5 міст Туреччини! Гумор, музика і... все, що захочете! Путівки купуйте за посиланням", – написав у Facebook артист Дизель Шоу Сергій Писаренко.

Як повідомляється на сайті круїзного лайнера, на борту є басейн, джакузі, волейбольний та баскетбольний майданчики на "сонячній" палубі. Також для пасажирів-багатих росіян доступні послуги Body&Soul Spa з фінською парною та велнес процедурами, дискотеки та театр на 700 місць, де, зважаючи на все, і виступатимуть артисти. Вартість круїзу в залежності від умов – від 80 тисяч рублів до 250 тисяч.

Під постом Писаренка з афішею розгнівані українці обурилися продажності артистів.

"Ось це ви мразі, просто дивовижні мразі", - коментує Христина Морозова.

"Та вже... Ось і виявилася ваша узька сутність під час війни... Вони вас бомбили, а ви їм концерти...", - обурюється користувач Ірина Прекраснікова.