Шоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадри

Шоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадри

Знаменита танцівниця Олена Шоптенко влаштувала чудовий перфоманс навколо величезної ляльки.

Український хореограф Олена Шоптенко стала ініціатором другого благодійного танцювального флешмобу, організованого у центрі Відня.

У себе Instagram Шоптенко поділилася чудовим кадрами перфомансу, що пройшов у рамках Дня Незалежності. Участь у заході взяли 120 українців.

«Цей танець навколо 4-метрової Мотанки – традиційної української ляльки-оберега присвячений українській жінці. Ця мотанка скорботна, але плідна. Вона незламна і сповнена любові. Кожна українка під час цього танцю розповідала свою історію про те, які перешкоди вона долала на шляху безпеки своїх дітей. Як тепер ці діти вже півроку ростуть без тат, а дехто з них уже й не побачить», - розповіла вона.

Хореограф зізналася, що на репетиціях та під час виступу всім було важко знову відчувати ці почуття.

«Але, як кажуть, цей танець ґрунтується на реальних подіях і є черговим нагадуванням світу про наслідки війни. Тож кожна з українок є тією Мотанкою, яка залишається хранителькою свого роду і готова вистояти будь-що заради своєї родини», - зазначила вона.

За словами Шоптенко, вона щоразу захоплюється українськими жінками у їхній щирості та завзятості, у єдності та готовності «відстоювати своє життя».


Ирина Юрченко, politeka.net





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