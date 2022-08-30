Від рептилій до тигрів: у Києві припинили торгівлю екзотичними тваринами
У Києві правоохоронці викрили незаконний продаж диких та екзотичних тварин. Силовики виявили 400 звірів, з якими "торговці" поводились жорстоко, інформує
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Зазначається, що правоохоронці виявили на сайтах та у соцмережах низку оголошень щодо продажу диких та рідкісних тварин, деякі занесені до Червоної книги України.
Займались збутом звірів 36-річна жінка та 35-річний чоловік. Тварини утримувалися у поганих умовах, деякі з них потерпали від зневоднення та виснаження.
Правоохоронці під час обшуків виявили близько сотні тварин, знайшли підробки ветеринарних документів, пусті бланки документів на тварин.
"Виявили на конспіративних квартирах та в інших приміщеннях на території Оболонського району м. Києва близько 400 тварин та птахів різноманітних видів, серед яких тигренята, єноти, мавпи, сичі, сови, каракали, рептилії", - йдеться у повідомленні.
Порушено кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Фігурантам повідомили про підозри.
"Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 299 КК України, тривають", - додали у пресслужбі.