Від рептилій до тигрів: у Києві припинили торгівлю екзотичними тваринами

У Києві правоохоронці викрили незаконний продаж диких та екзотичних тварин. Силовики виявили 400 звірів, з якими "торговці" поводились жорстоко, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що правоохоронці виявили на сайтах та у соцмережах низку оголошень щодо продажу диких та рідкісних тварин, деякі занесені до Червоної книги України.

Займались збутом звірів 36-річна жінка та 35-річний чоловік. Тварини утримувалися у поганих умовах, деякі з них потерпали від зневоднення та виснаження.

Правоохоронці під час обшуків виявили близько сотні тварин, знайшли підробки ветеринарних документів, пусті бланки документів на тварин.

"Виявили на конспіративних квартирах та в інших приміщеннях на території Оболонського району м. Києва близько 400 тварин та птахів різноманітних видів, серед яких тигренята, єноти, мавпи, сичі, сови, каракали, рептилії", - йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Фігурантам повідомили про підозри.

"Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 299 КК України, тривають", - додали у пресслужбі.