"Пекучий біль": обірвалося життя відомого зоозахисника з Одеси

«Мої зайці - так я називала моїх хлопців з ГО "Закон Природи" тепер один загинув, а другий тяжко поранений».

Про це, як пише Politeka.net, повідомила волонтерка і зоозахисниця Яна Тітаренко.

«Пекучий біль, неприйняття інформації....

Загинув друг! Рідна душа. Мої зайці - так я називала моїх хлопців з ГО "Закон Природи" тепер один загинув, а другий тяжко поранений.

Коли люди стають частиною твого Світу, коли непотрібні слова, щоб пояснити наші почуття, коли ви плануєте спільне майбутнє, а потім один дзвінок і все.

Жорік, я тисячу раз говорила вам, як сильно я вас, болбесів, люблю, сказала б ще мільон раз, аби побачити тебе знову.......», - написала Тітаренко на своїй сторінці в Facebook.

Додамо, що військовий Георгій Липський з позивним "Кіт" до повномасштабного вторгнення був зоозахисником. 24 лютого чоловік вступив до лав тероборони, а після підготовки з побратимами рушив на передову. Перебуваючи на "нулі", він також продовжував допомагати тваринам.

Відомо, що після підготовки на полігоні Георгія разом з бойовими побратимами відправили на "нуль" — на Херсонський напрямок.

Після закінчення війни у Георгія було в планах розробити екологічний проєкт відновлення природи України й надалі рятувати тварин.

"Окупант прийшов на нашу землю і для того, щоб врятувати всіх тварин в країні, треба мати цю країну", — говорив зоозахисник.

Новина про трагедію приголомшила українців.

«Біль... справжній захисник, воїн, дякую за все! Світла пам"ять герою!», «Мої співчуття», «Дуже прикро. Знав його особисто. Чудова людина і справжній герой. Світла йому пам'ять», «з кожним таким постом моя ненависть збільшується і росте, а серце чорніє», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.