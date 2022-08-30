Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."

Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."

Примадонна Алла Пугачова вирішила повернутися до Росії через півроку відсутності в країні, проте без Максима Галкіна та дітей.

Нові кадри, як Алла Борисівна гуляє Москвою зі своїм другом російським дизайнером Ігорем Гуляєвим з'явилися на сторінці Гаррі Галкіна в Інстаграм.

Примадонна зайшла до бутіка Гуляєва, де її підловили журналісти та сказали, що вона добре виглядає.

«Чому мені погано виглядати? Я відпочивала, лікувалася, мені дуже добре», – розповіла на камеру Алла Борисівна.

«Справді - виглядає шикарно! Вік - це щось, що не має значення, якщо ви не сир))», - йдеться у підписі до відео.

"Аллочка, з приїздом додому, обожнюю Вас",

"Наша дорога Аллочка!",

"З приїздом, Алла Борисівно! ??????",

"Жінка на всі часи", - пишуть у мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."
Монатик торкнувся сердець українців пронизливим віршем: "Ми непохитні, хоч наші душі розбиті"Монатик торкнувся сердець українців пронизливим віршем: "Ми непохитні, хоч наші душі розбиті"
Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"
"Антитіла" та Ед Ширан зустрілися у Варшаві та вперше виконали наживо спільний трек 2step"Антитіла" та Ед Ширан зустрілися у Варшаві та вперше виконали наживо спільний трек 2step
Блок рекламы


Похожие новости
Оля Полякова в бікіні і без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом - виглядає на 10 років молодшоюОля Полякова в бікіні і без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом - виглядає на 10 років молодшою
"Через пиріжки": Трінчер після гастролей у Португалії вирушила поправляти фігуру"Через пиріжки": Трінчер після гастролей у Португалії вирушила поправляти фігуру
Пугачова після скандалу несподівано повернулася до Росії і дала відсіч хейтерам: "У себе порядок наведіть на початку"Пугачова після скандалу несподівано повернулася до Росії і дала відсіч хейтерам: "У себе порядок наведіть на початку"
Трінчер заговорила про емоційні зриви після виступу: "У цьому, на жаль, вся я..."Трінчер заговорила про емоційні зриви після виступу: "У цьому, на жаль, вся я..."
Барських відповів Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ: "Командир мені сказав..."Барських відповів Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ: "Командир мені сказав..."
Анну Трінчер рознесли українці після патріотичного концерту: "Вдяглася неправильно, у нас прапор зверху..."Анну Трінчер рознесли українці після патріотичного концерту: "Вдяглася неправильно, у нас прапор зверху..."
Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбуДружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбу
Прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою в міні, гарячі кадри: "А допомогла мені в цьому..."Прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою в міні, гарячі кадри: "А допомогла мені в цьому..."
Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."Дорофєєва після скандалу через жест-символ тризуба звернулася до українців: "Було до..."
Джамалу здивувала реакція чоловіка на її участь у польських "Танцях із зірками": "Майже три місяці ми обговорювали..."Джамалу здивувала реакція чоловіка на її участь у польських "Танцях із зірками": "Майже три місяці ми обговорювали..."
Последние новости
Подгружаем последние новости