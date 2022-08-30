Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."

Примадонна Алла Пугачова вирішила повернутися до Росії через півроку відсутності в країні, проте без Максима Галкіна та дітей.

Нові кадри, як Алла Борисівна гуляє Москвою зі своїм другом російським дизайнером Ігорем Гуляєвим з'явилися на сторінці Гаррі Галкіна в Інстаграм.

Примадонна зайшла до бутіка Гуляєва, де її підловили журналісти та сказали, що вона добре виглядає.

«Чому мені погано виглядати? Я відпочивала, лікувалася, мені дуже добре», – розповіла на камеру Алла Борисівна.

«Справді - виглядає шикарно! Вік - це щось, що не має значення, якщо ви не сир))», - йдеться у підписі до відео.

"Аллочка, з приїздом додому, обожнюю Вас",

"Наша дорога Аллочка!",

"З приїздом, Алла Борисівно! ??????",

"Жінка на всі часи", - пишуть у мережі.