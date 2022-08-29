Колишній чоловік Ані Лорак відвідав Київ з новою коханою та показав спільне фото

Поки українська виконавиця Ані Лорак продовжує мовчати про війну в рідній країні і, схоже, вже забула свою Батьківщину, її колишній чоловік демонструє абсолютно протилежну позицію. Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу разом з новою обраницею Лілією прогулявся вулицями Києва.

На своїй сторінці в Instagram ексобранець артистки опублікував знімок, зроблений на пішохідному мості. На фото закохані позували з посмішками на обличчях. "Україна – це мій дім", - зазначається у геолокації до кадру, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/muratnalca

Однак на самому лише фото Налчаджіоглу не зупинився. Також він оприлюднив ролик, в якому показав, як вуличний музикант виконує пісню легендарного Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".

У stories Мурат поділився й іншими кадрами, зробленими у Києві. Так, він показав вечерю, а також одну з вулиць столиці, зазначивши, що Київ є "містом хоробрих людей та свободи".

Фото: instagram.com/muratnalca

Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, Ані Лорак та Налчаджиоглу одружилися у серпні 2009 року, а в січні 2019-го розлучилися. У шлюбі у пари народилася донька Софія (2011). Після розлучення Мурат підтримує спілкування з донькою та час від часу показує у соціальних мережах, як проводить із дівчинкою час.

Налчаджиоглу наразі зустрічається з українською візажисткою Лілією Реус. Закохані підтримують Україну у війні проти РФ.

Фото: instagram.com/__ani_lorak

Тим часом Ані Лорак після 2014 року живе і працює у країні-агресорці. У березні цього року артистка заявила, що "в Україні триває вбивча та руйнівна війна", і закликала її зупинити. При цьому вона не стала називати речі своїми іменами і не визнала Росію державою-терористом.


Любов Блажко, Апостроф





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