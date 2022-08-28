Внучка Ротару зачарувала точеною фігуркою на відпочинку в Італії: ефектні кадри
Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко під час поїздки Італією влаштувала фотосесію у мальовничому місці.
21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, не приховує своєї любові до подорожей.
На особистій сторінці в Instagram Соня Євдокименко вже ділилася кадрами своєї поїздки до Лондона.
Тепер дівчина відвідала Тоскану (Італія), влаштувавши імпровізовану фотосесію в Абатстві Сан Гальгано. Це місце розташоване за 30 км від Сієни серед широких полів і кипарисів.
Внучка Софії Михайлівни опублікувала у розділі сторіс свіжі знімки. Для появи дівчина вибрала легкі широкі штани і топ, віддавши перевагу чорно-білим кольорам.
Зазначимо, що Софія з перших днів початку російського вторгнення відкрито виступ проти агресії РФ і закликала зупинити геноцид українців. Вона активно взялася допомагати співвітчизникам, збираючи гроші та гуманітарку.