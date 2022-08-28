Внучка Ротару зачарувала точеною фігуркою на відпочинку в Італії: ефектні кадри

Внучка Ротару зачарувала точеною фігуркою на відпочинку в Італії: ефектні кадри

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко під час поїздки Італією влаштувала фотосесію у мальовничому місці.

21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, не приховує своєї любові до подорожей.

На особистій сторінці в Instagram Соня Євдокименко вже ділилася кадрами своєї поїздки до Лондона.

Тепер дівчина відвідала Тоскану (Італія), влаштувавши імпровізовану фотосесію в Абатстві Сан Гальгано. Це місце розташоване за 30 км від Сієни серед широких полів і кипарисів.

Внучка Софії Михайлівни опублікувала у розділі сторіс свіжі знімки. Для появи дівчина вибрала легкі широкі штани і топ, віддавши перевагу чорно-білим кольорам.

Зазначимо, що Софія з перших днів початку російського вторгнення відкрито виступ проти агресії РФ і закликала зупинити геноцид українців. Вона активно взялася допомагати співвітчизникам, збираючи гроші та гуманітарку.


Ирина Юрченко, politeka.net





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