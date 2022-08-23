«Сховав тіло в сумку»: моторошний злочин стався в Одесі, подробиці і фото

«Сховав тіло в сумку»: моторошний злочин стався в Одесі, подробиці і фото

В Одесі сталося вбивство 51-річної місцевої мешканки.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Одещини, 17 серпня до правоохоронців звернулася літня жителька Суворовського району. Жінка просила допомоги в пошуках її доньки, яка вже декілька днів не виходить на зв'язок.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські відпрацювали коло спілкування зниклої і з’ясували, що останнім, хто міг її бачити, був 44-річний житель того ж Суворовського району.

Як з’ясувалось, ввечері 13 серпня чоловік познайомився з одеситкою и запросив до себе. Під час спільного вживання алкоголю між зловмисником та потерпілою виникла сварка, в ході якої господар декілька разів вдарив гостю по голові. Травми виявилися несумісними з життям, і жінка померла.

Коли злочинець зрозумів, що жінка не дихає, він відрубав їй голову та кінцівки, сховав тіло в сумку й ковдру, і викинув у найближчий смітник.

«У тому, що сталося, зловмисник звинувачує оковиту», - розповіли в поліції додавши, що йому тепер загрожує від 7 до 15 років тюрми. Слідство триває.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницеюТоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею
Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."
Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."
Блок рекламы


Похожие новости
Модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою від "Холостяка" Макса Михайлюка, що подорослішала: рідкісні фотоМодель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою від "Холостяка" Макса Михайлюка, що подорослішала: рідкісні фото
У Києві чоловіка затримали з небезпечною речовиною на 50 млн гривень: фото та відеоУ Києві чоловіка затримали з небезпечною речовиною на 50 млн гривень: фото та відео
"Выхода нет": "Сплін" потрапив у скандал через "неоднозначну" промову на концерті у Воронежі, подробиці"Выхода нет": "Сплін" потрапив у скандал через "неоднозначну" промову на концерті у Воронежі, подробиці
Дочка Кравець із "Квартал 95" у зухвалому міні вразила виглядом: фотоДочка Кравець із "Квартал 95" у зухвалому міні вразила виглядом: фото
Біда трапилася на святі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, приїхала швидка: подробиці нещастяБіда трапилася на святі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, приїхала швидка: подробиці нещастя
Екс-дружина нового бойфренда Дорофєєвої вразила розміром міні, в якому може прийти на побачення до Дантеса: фотоЕкс-дружина нового бойфренда Дорофєєвої вразила розміром міні, в якому може прийти на побачення до Дантеса: фото
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
"Настрій цяця": Астаф'єва підкреслила апетитну фігуру елегантним вбранням, фото"Настрій цяця": Астаф'єва підкреслила апетитну фігуру елегантним вбранням, фото
Миша у бліндажі: мережу зворушило фото кумедної інструкції від українських військовихМиша у бліндажі: мережу зворушило фото кумедної інструкції від українських військових
У Києві спецназ затримав наркоторговця: вилучили "товару" на мільйони гривень, фотоУ Києві спецназ затримав наркоторговця: вилучили "товару" на мільйони гривень, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости