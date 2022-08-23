«Сховав тіло в сумку»: моторошний злочин стався в Одесі, подробиці і фото

В Одесі сталося вбивство 51-річної місцевої мешканки.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Одещини, 17 серпня до правоохоронців звернулася літня жителька Суворовського району. Жінка просила допомоги в пошуках її доньки, яка вже декілька днів не виходить на зв'язок.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські відпрацювали коло спілкування зниклої і з’ясували, що останнім, хто міг її бачити, був 44-річний житель того ж Суворовського району.

Як з’ясувалось, ввечері 13 серпня чоловік познайомився з одеситкою и запросив до себе. Під час спільного вживання алкоголю між зловмисником та потерпілою виникла сварка, в ході якої господар декілька разів вдарив гостю по голові. Травми виявилися несумісними з життям, і жінка померла.

Коли злочинець зрозумів, що жінка не дихає, він відрубав їй голову та кінцівки, сховав тіло в сумку й ковдру, і викинув у найближчий смітник.

«У тому, що сталося, зловмисник звинувачує оковиту», - розповіли в поліції додавши, що йому тепер загрожує від 7 до 15 років тюрми. Слідство триває.