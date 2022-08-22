Вдівець Писанки згадав, як вони спішно тікали від російських військових: "У підвалі коханий знімав шви..."

Вдівець Писанки згадав, як вони спішно тікали від російських військових: "У підвалі коханий знімав шви..."

Ефір відвідав чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, щоб поділитися спогадами про дружину та розповісти про останнє прощання з нею.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, у мами спокійно актриси Руслани Писанки вже була четверта стадія раку. Ведуча через це дуже переживала. Її чоловік Ігор Ісаков розповів, що вони зібралися за 10 хвилин і поїхали. Коментар пролунав в інтерв'ю для "Сніданку" на 1+1.

Ігор згадав, як поспішно вони бігли на початку березня з будинку з передмістя Києва, куди вже заходили війська росіян.

"Збиралися дуже швидко, майже через 10 хвилин, бо дізналися, що колона російських військових мала проїхати повз наше село. Три дні їхали на захід України. І дорогою вирішили, що Руслані слід їхати лікуватися за кордон. Відправили Русю до Німеччини та через деякий час ми з тещею повернулися до Києва. Вона згасала на очах", - згадав чоловік Руслани Писанки .

Ігор Ісаков також розповів, що 4 лютого Руслана Писанка зламала ногу під час вистави у Києві. Тому за 5 днів до виїзду у підвалі коханий знімав шви. Зірці була потрібна кваліфікована допомога, тому її відправили до Німеччини, а Ігор залишився з тещею.


Александра Павленко, politeka.net





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