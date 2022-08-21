На Запоріжжі у черзі на виїзд з непідконтрольної території померла жінка

У Запорізькій області в черзі на виїзд з-під непідконтрольної території померла жінка, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя. Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже чотирма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах,які ворог створив на своїх блокпостах”, - написав він у Telegram.

Загалом кількість людей, які померли в очікуванні на виїзд на підконтрольну Україні територію, вже перевищила десяток. Однак окупанти так і не спростили умови виїзду для людей, які не хочуть перебувати із “русскім міром”.