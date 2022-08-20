Відчував себе Ейс Вентурою: актор Олексій Суровцев розповів, як під обстрілами рятував тварин з Ірпеня

Український актор Олексій Суровцев під час війни став рятівником покинутих тварин. Учасник "Танців з зірками" вивіз із Ірпеня понад 400 котиків та собачок, а нещодавно відкрив притулок для хвостиків, які через російське вторгнення залишилися без домівки, інформує Апостроф .

В інтерв'ю Григорію Решетнику артист розповів, що рятуванням тварин вирішив зайнятися після одного випадку. Олексій разом із іншими чоловіками з містечка під Києвом допомагав місцевим жителям евакуюватись. Три доби вони переводили людей через річку під зруйнованим мостом. Після цього він побачив в одному з телеграм-каналів, що у цій паніці хтось забув кота. Він сидів в автомобілі чотири доби.

Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"Знайшов цю машину, відчиняю двері, а там кіт сидить. Великий такий. Я такий: "Ну ніфіга собі". Я так зрадів, почуття таке класне було, що врятував. Він би здох", - поділився актор.

"Я його приніс додому, зв'язався з господинею, записав на відео, як я його рятую і виклав собі в Instagram з посилом, що друзі, не залишайте своїх тварин, як би вам тяжко не було, тому що тварини залежать тільки від вас, вони не можуть собі допомогти. Вранці директ був розірваний словами подяки і проханнями допомогти. Наступного дня я вже врятував двох котів, вони були закриті в квартирах, різних. Потім три, п'ять, десять, п'ятнадцять... Максимальна кількість за добу була 33 тварини", - розповів він.

Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Суровцев каже, що на той момент почував себе Ейс Вентурою. Він рятував не лише котиків та собачок, а й шиншил, а одного разу навіть вивіз Аксолотля – рибку з лапками.

"Вони відчувають так само як і люди, можливо трохи інакше. Вони відчувають біль, вони сумують, вони не розуміють, чому їх покинули, чому ніхто не годує їх. Їм також як і людям потрібне спілкування, потрібна любов", - каже Олексій.

Суровцев займався порятунком тварин сам. На той момент в Ірпені не було не розстріляних машин, а актор мав Smart - маленький автомобіль для двох людей.

"Посаджу я в авто людину, вона займе місце трьох-чотирьох котів... Ну навіщо? Що ми будемо, ламати двері? Так я і сам можу їх зламати", - пояснив він, чому йому ніхто не допомагав.

Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій розповів, що врятованих тварин він відвозив до Києва, де віддавав господарям. Для тих пухнастиків, які не мають сімей, він створив притулок.

"Притулок знаходиться прямо в моєму будинку в Ірпені. Там був магазин, під час війни він виїхав і мені зробили знижку 50% на оренду. Я там все перебудував. Мені написала дівчина, яка мала готель для котів на Борщагівці. Вона продала мені бокси для тварин", – поділився він.