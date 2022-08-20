Відчував себе Ейс Вентурою: актор Олексій Суровцев розповів, як під обстрілами рятував тварин з Ірпеня
Український актор Олексій Суровцев під час війни став рятівником покинутих тварин. Учасник "Танців з зірками" вивіз із Ірпеня понад 400 котиків та собачок, а нещодавно відкрив притулок для хвостиків, які через російське вторгнення залишилися без домівки, інформує
В інтерв'ю Григорію Решетнику артист розповів, що рятуванням тварин вирішив зайнятися після одного випадку. Олексій разом із іншими чоловіками з містечка під Києвом допомагав місцевим жителям евакуюватись. Три доби вони переводили людей через річку під зруйнованим мостом. Після цього він побачив в одному з телеграм-каналів, що у цій паніці хтось забув кота. Він сидів в автомобілі чотири доби.
"Знайшов цю машину, відчиняю двері, а там кіт сидить. Великий такий. Я такий: "Ну ніфіга собі". Я так зрадів, почуття таке класне було, що врятував. Він би здох", - поділився актор.
"Я його приніс додому, зв'язався з господинею, записав на відео, як я його рятую і виклав собі в Instagram з посилом, що друзі, не залишайте своїх тварин, як би вам тяжко не було, тому що тварини залежать тільки від вас, вони не можуть собі допомогти. Вранці директ був розірваний словами подяки і проханнями допомогти. Наступного дня я вже врятував двох котів, вони були закриті в квартирах, різних. Потім три, п'ять, десять, п'ятнадцять... Максимальна кількість за добу була 33 тварини", - розповів він.
Суровцев каже, що на той момент почував себе Ейс Вентурою. Він рятував не лише котиків та собачок, а й шиншил, а одного разу навіть вивіз Аксолотля – рибку з лапками.
"Вони відчувають так само як і люди, можливо трохи інакше. Вони відчувають біль, вони сумують, вони не розуміють, чому їх покинули, чому ніхто не годує їх. Їм також як і людям потрібне спілкування, потрібна любов", - каже Олексій.
Суровцев займався порятунком тварин сам. На той момент в Ірпені не було не розстріляних машин, а актор мав Smart - маленький автомобіль для двох людей.
"Посаджу я в авто людину, вона займе місце трьох-чотирьох котів... Ну навіщо? Що ми будемо, ламати двері? Так я і сам можу їх зламати", - пояснив він, чому йому ніхто не допомагав.
Олексій розповів, що врятованих тварин він відвозив до Києва, де віддавав господарям. Для тих пухнастиків, які не мають сімей, він створив притулок.
"Притулок знаходиться прямо в моєму будинку в Ірпені. Там був магазин, під час війни він виїхав і мені зробили знижку 50% на оренду. Я там все перебудував. Мені написала дівчина, яка мала готель для котів на Борщагівці. Вона продала мені бокси для тварин", – поділився він.