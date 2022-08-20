Дружина Остапчука збентежила зовнішнім виглядом і поскаржилася на свій стан: "Намагаюся триматися, але мені це складно..."

дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк

Христина Горняк зазначила, що справді останнім часом на душі в неї зовсім погано, а настрій постійно скаче, як погода "туди-сюди".

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, зараз відпочиває в Європі. Багато користувачів мережі помітили, що останнім часом вона виглядає сумно, а її очі "втратили блиск". На своїй сторінці в Інстаграм-сторізі вона чесно розповіла, що з нею відбувається.

Христина Горняк зазначила, що справді останнім часом на душі в неї зовсім погано, а настрій постійно скаче, як погода "туди-сюди". Справа не в її особистому житті, а у війні, яку розпочала росія на території України. Також вона подякувала за переживання та питання про її стан.

"Просто проклята війна... сили забирає щодня. Я намагаюся триматися, але мені це складно, дуже складно... Так, мої очі зараз не горять, як завжди, але дайте час, будуть такі вогні... ух", – розповіла дружина ведучого Володимира Остапчука.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.


Александра Павленко, politeka.net





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