П'ятнадцятирічний підліток вчинив стрілянину у шведському місті Мальме – є постраждалі

Постріли пролунали ввечері 19 серпня в торговому центрі Emporia на південному заході Мальме, третього за величиною міста Швеції, повідомляє DW . Люди чули до 20 пострілів.

До місця події було стягнуто значні сили поліції. Район ТЦ оточений.

За попередніми даними, внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. За інформацією газети Sydsvenskan, постраждалі чоловік і жінка. Видання пише, що затримано підозрюваного. Це 15-річний підліток.

Як заявляють у поліції, безпосередньої загрози для населення немає, проте правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування торговельного центру, оскільки на місці події проводяться слідчі дії.

На даний момент інцидент розглядається як пов'язаний із кримінальним середовищем.