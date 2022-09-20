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2022-09-20
"Кур'єр" відкрив стрілянину в Дніпрі, куля потрапила в людину: поліція шукає стрільця
Сьогодні, 20 вересня, у Дніпрі на вулиці Героїв Крут вистрілили в людину.
Потерпілого поранено в руку. За непідтвердженими даними, нападник стріляв з травматичного пістолета. Після цього він скрився на сірому Chevrolet. Правоохоронці працюють на місці події.
Попередньо, поліцейські виявили авто на вулиці Короткій близько 13:40. Порушника в ньому не було, його розшукують.
Алексей Ионов, politeka.net