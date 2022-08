Українські зірки переспівали хіт Майкла Джексона рідною мовою та присвятили його ЗСУ

До Дня незалежності України артисти записали пісню "Настане час…" - українська версія світового хіта "Майкла Джексона" - We Are the World. Зірки присвятили композицію всім військовослужбовцям, які відважно захищають територіальну цілісність нашої країни, інформує Апостроф .

Автором українського тексту виступила Lida Lee. "We Are the World! Ми - Україна. Ми - один світ, одна планета. Зараз, ми як ніколи об’єднані однією мрією - про мир, перемогу і незалежність. Про те, що раніше сприймалося як даність, а сьогодні в усвідомленні кожного - справжня цінність" , - зауважила співачка в Instagram.

Фото: instagram.com/lidalee_official

"Настав час - це гімн сильних і вольових людей, які щодня продовжують боротьбу за мирне небо над головою українців", - додала вона.

До запису пісні та ролика приєдналися українські виконавці, актори та телеведучі. Серед них - TAYANNA, Мішель Андраде, KOLA, LAUD, Roxolana, Володимир Остапчук із дружиною Христиною, Ігор Ласточкін, Тимур та Інна Мірошниченко, Костянтин Войтенко, Олексій Суровцев, Даніель Салем та багато інших.

Слова пісні "Настане час"

Настане час…

Ми всі побачимося знов!

І в нашій країні лиш співатиме любов!

Слава Україні!

Все пройдемо разом ми!

Ці слова в серцях з нами назавжди…

Настане час!

І переможемо ми

Кожна дитина, спокійно бачитиме сни

Вільне, синє небо

Світанок мирний за вікном,

Всі разом ми спокійно мріятимемо знов!



Один ми світ, ми - Україна!

Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!

Хай зігріє нас любов, надія і віра

Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Настане час…

І кожен з нас забуде страх!

Але не забудем як палали наші міста в вогнях!

Рідна Україно,

З тобою назавжди!

Ми цілим світом відсвяткуєм перемогу наших сил!



Один ми світ, ми - Україна!

Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!

Хай зігріє нас любов, надія й віра

Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Разом з тобою, ми пройдемо крізь всі шляхи

Ти лиш тримай мою руку в своїй руці!

Темрява не переможе, світло, що в кожного з нас

Я обійму тебе, як знов настене мирний час!