Українські зірки переспівали хіт Майкла Джексона рідною мовою та присвятили його ЗСУ

До Дня незалежності України артисти записали пісню "Настане час…" - українська версія світового хіта "Майкла Джексона" - We Are the World. Зірки присвятили композицію всім військовослужбовцям, які відважно захищають територіальну цілісність нашої країни, інформує Апостроф.

Автором українського тексту виступила Lida Lee. "We Are the World! Ми - Україна. Ми - один світ, одна планета. Зараз, ми як ніколи об’єднані однією мрією - про мир, перемогу і незалежність. Про те, що раніше сприймалося як даність, а сьогодні в усвідомленні кожного - справжня цінність" , - зауважила співачка в Instagram.

Фото: instagram.com/lidalee_official

"Настав час - це гімн сильних і вольових людей, які щодня продовжують боротьбу за мирне небо над головою українців", - додала вона.

До запису пісні та ролика приєдналися українські виконавці, актори та телеведучі. Серед них - TAYANNA, Мішель Андраде, KOLA, LAUD, Roxolana, Володимир Остапчук із дружиною Христиною, Ігор Ласточкін, Тимур та Інна Мірошниченко, Костянтин Войтенко, Олексій Суровцев, Даніель Салем та багато інших.

Слова пісні "Настане час"

Настане час…
Ми всі побачимося знов!
І в нашій країні лиш співатиме любов!

Слава Україні!
Все пройдемо разом ми!
Ці слова в серцях з нами назавжди…

Настане час!
І переможемо ми
Кожна дитина, спокійно бачитиме сни

Вільне, синє небо
Світанок мирний за вікном,
Всі разом ми спокійно мріятимемо знов!

Один ми світ, ми - Україна!
Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!
Хай зігріє нас любов, надія і віра
Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Настане час…
І кожен з нас забуде страх!
Але не забудем як палали наші міста в вогнях!

Рідна Україно,
З тобою назавжди!
Ми цілим світом відсвяткуєм перемогу наших сил!

Один ми світ, ми - Україна!
Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!
Хай зігріє нас любов, надія й віра
Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Разом з тобою, ми пройдемо крізь всі шляхи
Ти лиш тримай мою руку в своїй руці!

Темрява не переможе, світло, що в кожного з нас
Я обійму тебе, як знов настене мирний час!


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війниТіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війни
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні
Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальникуЕліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
Блок рекламы


Похожие новости
"Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах"Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах
"За що мій син під кулями?" У Росії будинок окупанта звалився на очах його матері, фото та відео"За що мій син під кулями?" У Росії будинок окупанта звалився на очах його матері, фото та відео
Ольга Фреймут показала, як відсвяткувала день народження батька під акордеон та українські пісніОльга Фреймут показала, як відсвяткувала день народження батька під акордеон та українські пісні
Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном: "Космічна енергетика"Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном: "Космічна енергетика"
Джастін Бібер та його дружина Гейлі показали свій ранок у ліжку: фото париДжастін Бібер та його дружина Гейлі показали свій ранок у ліжку: фото пари
Під час виступу Дорофєєвої в Казахстані людям не дозволили розгорнути українські прапориПід час виступу Дорофєєвої в Казахстані людям не дозволили розгорнути українські прапори
Могли б купити квартиру в Києві: дружина Бабкіна відповіла на хейт через його слова про нестачу грошейМогли б купити квартиру в Києві: дружина Бабкіна відповіла на хейт через його слова про нестачу грошей
Трагічно обірвалися життя відомого українця зі списку Forbes та його дружини: "Внаслідок обстрілу міста..."Трагічно обірвалися життя відомого українця зі списку Forbes та його дружини: "Внаслідок обстрілу міста..."
Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в СербіїДва українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії
«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії
Последние новости
Подгружаем последние новости