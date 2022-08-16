"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів

У Києві школи можуть відкритися з 1 вересня, якщо в них будуть бомбосховища на випадок повітряної тривоги, проте далеко всі установи упорядкували до повномасштабного вторгнення Росії.

У Telegram-каналі «Київський рух» показали, як виглядає укриття в одній із шкіл Оболонського району.

На знімках видно жахливий стан приміщень, де будуть школярі під час ракетної загрози.

"Це не кадри з фільму жахів. Трухляві меблі, грибок на стінах і стелях, загальний антисанітарний стан. Так директор установи підготував тимчасове укриття для школярів під час повітряної тривоги та небезпечного надзвичайного стану", - написала авторка посту.