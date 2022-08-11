Камінська з "НеАнгелів" зізналася, як робить собі нове обличчя: "Баба ягідка знову"

Слава Камінська з "НеАнгелів"

Екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська відкрито похвалилася, як змінює своє обличчя під потрібні їй параметри.

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни відлетіла жити за кордон, несподівано заявила про своє повернення і вже похвалилася перетвореннями у клініці. Як відомо, Камінська не приховує своїх маніпуляцій із перетвореннями та відкрито говорить про це.

«Немає межі досконалості ? І другому підборідді теж НІ! ? Хороший фахівець + Smas-ліфтинг = #бабаягодка знову ???? У нашій країні чудові клініки та фахівці ??» - написала Слава під новими кадрами.

У мережі очікувано відреагували на пост:

«Ви не реально позитивна та енергійна ?, і наші найкращі @dr.lysetskyi та @dr.eugene_ponomarev .@clinic_calm завжди буде рада Вас бачити у своїх стінах???; І з-заздрість ?; Слава Камінська! Слава Україні! ??? Дуже за феншуй ??; Та з пацієнтами зараз не густо...».

Трохи раніше зірка здивувала кадром зі свого повернення до Києва та зустрічі з давнім другом.

На новій фотографії Славу знято в затишній квартирі в компанії свого друга блогера Кирила Скачкова. Співачка буквально розтанула в його обіймах, тоді як блогера її шанувальники навіть не одразу впізнали, то він схуд.


Дарина Силина, politeka.net





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