Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку

Зранку 6 серпня до пологового відділення однієї з лікарень обласного центру госпіталізували вагітну 14-річну мешканку одного із сіл Полтавського району.

Про це до відділу поліції № 2 Полтавського райуправління 6 серпня повідомили медики, зазначили у поліції Полтавщини.

Наразі неповнолітня породілля та її новонароджена дитина перебувають під наглядом лікарів.

За фактом вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України. Поліція та ювенальний прокурор працюють над встановленням обставин події для ухвалення необхідних процесуальних рішень.

Довідково. Дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, караються обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.