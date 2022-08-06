Розпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фото

У п'ятницю, 5 серпня, київські оперативники затримали чоловіка, який у переході метро розпорошив газ жінці в обличчя. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Апостроф.

Інцидент стався 4 серпня на станції метро "Площа Льва Толстого". За словами потерпілої, чоловік розпорошив їй в обличчя сльозогінний газ без очевидних причин.

Зазначається, що зловмисник 1970 року народження неодноразово попадав у поле зору поліції Києва. У нього за плечима кілька судимостей за скоєння пограбування та розбійного нападу.

Киянина затримали та вручили йому підозру про скоєння крадіжки у кафе, де він викрав у відвідувача барсетку з грошима у сумі 1500 доларів США та 600 гривень.

Порушено кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів.


Маргарита Лепс, Апостроф





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